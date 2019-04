Calcio giovanile. Savona, tutti in finale.

Missione compiuta. I Giovanissimi Fascia B 2005 vincono 3-1 sul difficile campo di Ventimiglia e si qualificano con tre giornate d’anticipo alle finali per il titolo regionale di categoria.

Per il secondo anno consecutivo il Savona Fbc è l’unica società dilettantistica in Liguria a lottare per il titolo di campione in tutte e quattro le leve agonistiche, senza contare la Juniores che dopo aver vinto il campionato può ora cullare il sogno dello scudetto.