Volley, Serie C maschile. Spinnaker torna a vincere a Sanremo, Finale ancora al tie-break

Tutto ok nella ventesima giornata del campionato di Serie C maschile per i sestetti della provincia savonese per cui il fattore campo, a svantaggio di entrambe, non ha il peso che invece portano sul rettangolo di gioco i valori delle squadre.

Ha vita tutto sommato facile nella sfida di sabato in terra matuziana la Spinnaker Savona. I ragazzi di coach Agosto escono dalla palestra del “Mercato dei fiori” con in mano il bottino pieno, a scapito di una Grafiche Amadeo Sanremo che non riesce ad andare oltre ai 21 punti per set, se non addirittura ai 19 come nel primo dei tre conquistati dalla formazione biancoblu savonese, e che lascia dunque l’intera posta in palio agli ospiti, sempre più quarti in classifica.

Chi compie un altro passo deciso in avanti è il Volley Team Finale, anch’esso vittorioso in trasferta, la seconda consecutiva in terra spezzina. Più forte delle assenze di alcuni uomini chiave, alcune anche dell’ultimo istante, il sestetto di coach Trotta che parte subito bene contro la Futura Avis Bertoni di Ceparana ma si fa sempre rimontare dai padroni di casa fino al 2-2. Nel quinto set però, come sette giorni prima, i finalesi non mollano la presa sulla vittoria, seppur “scontata”, e chiudono al tie-break col definitivo 3-2.

Ora quindici giorni di stop e poi l’appuntamento più atteso del girone di ritorno, perché al rientro dalle vacanze pasquali le due formazioni savonesi si affronteranno nel derby del “PalAlessia” di Finale. Una sfida sentita, ma con vista su una classifica che ormai non preoccupa più nessuno.

RISULTATI – GIORNATA 20

Futura Avis Bertoni - Avis Volley Finale 2-3

Grafiche Amadeo Sanremo - Spinnaker Savona 0-3

Colombo Volley - Zephyr Trading Spezia 3-0

3Stelle Villaggio - S. Antonio Spazio Genova 3-1

Colombiera Sarzana - Volley Laghezza 0-3

ADMO Volley - Acli Santa Sabina 3-0

CLASSIFICA

1. Volley Laghezza 58

2. ADMO Volley 51

3. Zephyr Trading Spezia 47

4. Spinnaker Savona 38

5. S. Antonio Spazio Genova 30

6. Avis Volley Finale 26

7. 3Stelle Villaggio 25

8. Acli Santa Sabina 23

9. Futura Avis Bertoni 22

10. Colombo Volley 17

11. Grafiche Amadeo 12

12. Colombiera Sarzana 11