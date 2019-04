Hockey inline: l'Empoli passa a Savona, i toscani si impongono 6-3

Savona: Monaco (C), Salzano And, Salzano Al, Giachero,Leviev, Priotto. Gastaldi, Calleri, Semenza, Parodi

Empoli: Errico, Belotti, Cuseri, Giannini, Lotti, Martellacci, Bini, Rodio, Cecchi, Giorgetta, Martinelli, Maffucci.

Allenatore: Paolo Errico

Finisce questa lunga stagione con una boccata di fiele ed un vento di speranzaper i Killer Whales. Fallito l'obbiettivo stagionale, la final six, sorpassati in modo matematico dai Monster di Milano alla 12° partita, coach Parodi appena tornato dall'infortunio alla clavicola inizia già a lavorare per l'anno prossimo facendo fare esperienza alle matricole tra cui spicca un minutaggio consistente del promettente Leviev, un futuro solido difensore per i savonesi.