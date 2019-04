Rugby Savona: spazio al minirugby con il torneo Città di Savona, Trofeo Mauro e Nada Siccardi

Sabato si è tenuto alla Fontanassa il primo torneo Città di Savona, Trofeo Mauro e Nada Siccardi, dedicato a tutte le categorie del minirugby, da Under 8 ad Under 12.





Molto ricca la partecipazione di squadre e conseguenti persone al seguito, con il campo invaso da centinaia di atleti colorati e festanti.

Le società presenti sono state Cus Genova, Amatori Genova, Sanremo, Vespe Cogoleto, Pro Recco, Reds Imperia, Api Sol, Aqui , Pirati e Mosquitos di Vimercate oltre a Savona che hanno messo in campo, fra le varie categorie d’età, ben 28 squadre.





Giornata campale quindi, con un continuo di gioco, merende, terzi tempi che hanno impegnato a fondo le più di 40 persone dell’organizzazione. Grandissimo impegno di tutti i giocatori in campo, ottimo gioco ed alcune sfide interessanti che hanno poi portato alla premiazione officiata dal presidente del Comitato Ligure FIR Oscar Tabor; negli Under 6 prime Vespe Cogoleto, seguite da Reds, Savona e Api, negli Under 8 vittoria per Amatori Ge con Vespe Cogoleto e Sanremo, per gli Under 10 successo ancora delle Vespe seguite da Amatori Ge e Sanremo; nella categoria dei più grandi, Under 12, sul gradino più alto il Vimercate, seguito da Cogoleto e Savona.





Il trofeo Mauro e Nada Siccardi, ex giocatore e profondi amici del rugby savonese, è stato assegnato alle Vespe Cogoleto, società che ha ottenuto i migliori risultati in tutte le categorie.