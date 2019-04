Calcio, Albissola. Lavezzini vuole sfruttare l'onda lunga della vittoria sul Siena. "Dobbiamo cercare in tutti i modi di fare risultato contro il Cuneo"

Il turno pre-pasquale di Serie C offre all'Albissola la grande chance per blindare la salvezza diretta. Domani pomeriggio sul campo del Cuneo, i ceramisti saranno impegnati in quello che si può considerare come un vero e proprio spareggio salvezza. Vincendo al "Paschiero", infatti, i ragazzi di Rino Lavezzini manderebbero aritmeticamente i piemontesi (attualmente a -2 dai liguri ma con due punti di penalizzazione in arrivo per inadempienze Co.Vi.Soc) ai playout e anche un pareggio (con ancora due gare da disputare) potrebbe non essere considerato un brutto risultato. Sarà dunque importante evitare un ko che riaccenderebbe le speranze del team di mister Scazzola, un'eventualità che proprio il tecnico dell'Albissola vorrebbe scongiurare: