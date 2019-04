Calcio. La cronaca di Pontelungo-Caperanese, finale di Coppa Liguria di Prima Categoria

PONTELUNGO - CAPERANESE 0-1 (32' rig. Picasso)

32' Picasso dagli undici metri spiazza Ferrari, Caperanese in vantaggio!

31' Sambuceti atterrato in area, è calcio di rigore!

28' è Traversaro l'uomo più pericoloso dei verdeblu e ci prova ancora con un destro a giro dal limite che termina di poco alto.

23' altro cross di Dusci da sinistra che si trasforma in un tiro e palla che lambisce l'incrocio dei pali alla sinistra di Perazzo.

22' azione verticale sull'asse Dusci-Tucci, quest'ultimo prova la conclusione al volo ma para Perazzo.

17' il cross dalla sinistra di Traversaro si trasforma in un tiro che attraversa tutto lo specchio della porta granata. Insistono poi i verdeblu ma l'azione rallenta fino ad un nulla di fatto.

11' resta subito in inferiorità numerica la Caperanese! Rolandelli interviene scomposto con la gamba alta sul petto di Caneva, Rinaldi non ha dubbi: cartellino rosso!

8' il primo tentativo dei chiavaresi è affidato ad una punizione rasoterra dal limite di Traversaro che viene deviato dalla barriera con la palla che rotola comoda tra le braccia di Ferrari.

6' c'è la potenza ma non la precisione nel tentativo di prima intenzione di Giampà. Palla larga.

5' avvio molto aggressivo degli ingauni, ancora in avanti con il colpo di testa di Tucci. Si alza però la bandierina del primo assistente, fuorigioco.

2' primo timido tentativo del Pontelungo con Giampà che dalla destra prova a sorprendere Perazzo. Tiro centrale.

1' con un discreto ritardo comincia la finale tra Pontelungo, in classica tenuta granta, e Caperanese, in maglia bianca con banda verdeblu diagonale sul petto.

PRIMO TEMPO

Buonasera a tutti i lettori di svsport.it dal campo sportivo "San Carlo" di Genova Voltri, che per una sera vestirà i panni di una sorta di teatro dei sogni per la formazione albenganese del Pontelungo.

E' il primo appuntamento storico per i granata con una Coppa, un trofeo da sollevare per testimoniare ancora una volta la straordinaria stagione che i ragazzi del presidente Neri stanno interpretando in Prima Categoria, girone A.

Un incontro importante a cui non poteva mancare una formazione ricca di blasone, con un passato anche in Serie D, a recitare il ruolo di antagonista, ovvero la Caperanese Chiavari, anch'essa in lotta nel suo girone C per un posto nei play-off, così come i ragazzi di mister Zanardini.

Ecco dunque le scelte dei due tecnici per affrontare questo importante appuntamento.

PONTELUNGO: Ferrari Mir, Ferrari Mic, Enrico, Prudente, Alizeri , Canetto, Caneva, Badoino, Tucci, Dushi, Giampà

A disposizione : Serventi, Bonadonna, Paradisi, Ancona, Tesoro, Interguglielmi, Andreis, Sesia, Montina.

Allenatore : Zanardini

CAPERANESE: Perazzo, Spalletta, Mangini, Sambuceti, Rolandelli, Cogozzo A, Traversaro, Assalino, Levaggi, Picasso, Loero.

A disposizione : Gaccioli, Cogozzo Y, Cuzzilla, Perucchio, Tarozzi, Delle Donne, Sanguineti, Musico, Cacciapuoti

Allenatore : Muzio

Arbitro: Fabio Rinaldi di Novi Ligure