Calcio. Savona, tra alti e bassi di gioco e risultati arriva la trasferta contro la Fezzanese. Grandoni: "Qualche dubbio legato agli under, deciderò domani la formazione" (VIDEO)

Rotta a levante per il Savona di mister Grandoni, impegnato domani pomeriggio a Sarzana contro una Fezzanese in piena lotta per la salvezza diretta. Stimoli sicuramente più grandi per la squadra di Sabatini, reduce dal preziosissimo 2-0 casalingo rifilato alla Lavagnese.

In casa biancoblù, dopo l'ennesimo passo falso davanti al pubblico del "Bacigalupo", parlare di obiettivi è sempre più difficile: i playoff sembrano ormai certi, ma la speranza è quella di chiudere almeno al terzo posto in classifica per giocare l'eventuale semifinale in casa (forse non un gran vantaggio visti gli ultimi risultati!) e per evitare la lotteria dei rigori in caso di parità al 120' (si qualificherebbe infatti la squadra meglio piazzata durante la regular season).

Mister Grandoni, nella conferenza pre-partita, presenta la sfida del "Luperi", sottolineando l'importanza di tornare dal levante con un risultato positivo