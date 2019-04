Calcio, Veloce. L'augurio di un pronto rientro a Manuel Rapa: "Lotteremo per te per raggiungere il nostro traguardo!"

Un brutto incidente ha portato Manuel Rapa, giocatore della Veloce, a fratturarsi il bacino.

Il giocatore granata è stato sottoposto ad intervento chirurgico e tutto il club savonese si è stretto attorno a lui.

"Sia il sottoscritto - commenta mister Mario Gerundo - i giocatori, la società e tutti i tesserati sono vicini a Manuel in questo momento non semplice. Due però sono le cose certe: lo aspettiamo con noi per quanto concerne la prossima stagione e soprattutto daremo il massimo nelle ultime due partite per potergli dedicare un traguardo importante".