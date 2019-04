Torneo delle Regioni, Giovanissimi. i risultati dei quarti di finale e le squadre qualificate

Rigori decisivi anche in Lombardia - Lazio, con i settentrionali a spuntarla dopo il 2-2 maturato nel corso della gara (Vetere e Gagliardi in gol per i laziali, doppietta di Zambelli per i lombardi), e in Sicilia - Umbria, con gli isolani eliminati (in gol Petrella e Battistelli).