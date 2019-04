Calcio, Serie C: sfida verità per l'Albissola: alle 16:30 scatta il match salvezza con il Cuneo

Novanta minuti che possono valere una stagione. Sarà un pomeriggio tutto da vivere quello che attende quest'oggi l'Albissola allo stadio "Paschiero" di Cuneo: per i ceramisti infatti il match contro i cuneesi di Cristiano Scazzola può rappresentare la grande chance per blindare la salvezza diretta.

Vincendo, i ragazzi di Rino Lavezzini manderebbero aritmeticamente i piemontesi (attualmente a -2 dai liguri ma con due punti di penalizzazione in arrivo per inadempienze Co.Vi.Soc) ai playout e anche un pareggio (con ancora due gare da disputare) potrebbe non essere considerato un brutto risultato. Evitare di riaccendere le speranze di salvezza diretta dei biancorossi, quindi, diventa la missione da non fallire anche se non sarà facile come anticipato a poche ore dal match dall'allenatore albissolese:

"Il Cuneo è una buona squadra, contando i punti che gli hanno tolto sarebbe comodamente dentro ai playoff - ha dichiarato mister Lavezzini - attualmente si trovano a lottare per la salvezza, ma in realtà sarebbero salvi già da diverso tempo: dobbiamo avere la massima attenzione".

In vista della trasferta nella provincia Granda, la compagine della famiglia Colla dovrà fare a meno di Damonte squalificato e di Oprut ancora ko dopo l'infortunio patito nel riscaldamento prima del Siena. Tornano però a disposizione Cais (anche se per lui è probabile un impiego a partita in corso) e Russo (reduce da due turni di squalifica). La formazione che scenderà in campo ricalcherà quella vincente contro il Siena: "In campo dovrebbe andare più o meno la stessa squadra che ha giocato sabato" l'anticipazione di Lavezzini a poche ore dalla partita.

Per quanto riguarda il Cuneo, l'importanza dello scontro odierno è testimoniata anche dalla scelta del sodalizio biancorosso di fissare i prezzi dei biglietti a 1 euro per gli U18 con l'obiettivo di affollare l'impianto cittadino. Scazzola (allenatore originario di Loano) non potrà disporre di Bertoldi e Piermarteri, ciò nonostante nelle sue parole della vigilia non manca la fiducia per un finale di stagione positivo:





"Viviamo alla giornata, senza pensare ai punti o guardare ciò che è stato in questa stagione - ha confidato il trainer dei piemontesi - Alla fine vedremo, inutile fare calcoli, anche perchè non sappiamo ancora con certezza se ci saranno altri punti di penalizzazione. Saremmo in lotta per i playoff, questo è un dato di fatto. Siamo tranquilli, più di così non avremmo potuto fare. Sul campo il nostro campionato lo abbiamo vinto. Nelle ultime due partite, contro Pro Vercelli e Piacenza, abbiamo perso per episodi ma ci può stare qualche passo falso per una squadra come la nostra. Albissola? Mi aspetto una partita non facile, anche i nostri avversari sono in corsa e possono salvarsi".

All'andata, giocata il 16 dicembre 2018, a festeggiare fu l'Albissola che al "Comunale" di Chiavari s'impose per 2-0 in virtù delle reti messe a segno da Cais e Balestrero. Arbitrerà l'incontro odierno il signor Daniel Amabile della sezione di Vicenza, coadiuvato dagli assistenti Alessio Berti di Prato e Nicola Mariottini di Arezzo.