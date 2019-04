Calcio, Serie D. Tranello spezzino sulla strada del Savona: da Sarzana il racconto della sfida alla Fezzanese

FEZZANESE – SAVONA 1-0 (23' rig. Baudi)

1' Savona che torna in campo schierandosi con un 3-4-2. Si riparte senza cambi.

SECONDO TEMPO

47' primo calcio d'angolo per il Savona, traiettoria a rientrare dalla sinistra ma sul secondo palo libera Grasselli. E su quest'ultima emozione si chiude un primo tempo in cui la formazione spezzina ha legittimato il vantaggio conquistato su calcio di rigore poco prima della mezz'ora con un paio di occasioni in cui è stato fondamentale l'apporto di Fiory.

46' primo ammonito del match: Cecchetti.

45' vengono segnalati ora i 2' di recupero.

44' Baudi trova uno spiraglio impossibile verso Grasselli che a tu per tu con Fiory perde il tempo della giocata e si fa rubare il pallone dal portiere avversario.

43' reiterate le proteste di Garbini all'indirizzo del direttore di gara che alla fine estrae il rosso e lo manda sotto la doccia. Savona in dieci uomini.

40' si libera bene al tiro nell'area verde Kallon che poi sbaglia la mira.

37' scintille tra Baudi e Venneri per un intervento dubbio nell'area savonese. Il signor Bonacina preferisce intervenire senza ausilio dei cartellini.

33' prima vera conclusione verso la porta di Greci per il Savona. La effettua Lombardi trovando la risposta dell'estremo avversario.

32' cross dalla sinistra di Cecchetti per la testa di Grasselli, Fiory smanaccia.

28' straripante la Fezzanese. Uscita bassa al limite dell'area di Fiory su Baudi per rimediare ad un errore della propria difesa, il capitano dei verdi serve Diallo che calcia a botta sicura ma sulla linea trova l'intercetto di Guarco.

23' VANTAGGIO FEZZANESE! Baudi dagli undici metri spiazza Fiory e trova il ventesimo centro stagionale.

22' si libera con destrezza al cross Saporiti, la palla arriva a Grasselli per il controcross su cui Miele interviene con un braccio. Sarà calcio di rigore.

21' mette la testa nell'area avversaria il Savona con Kallon, pallone non impeccabile che Lombardi fatica ad addomesticare favorendo l'intervento a liberare di Zavatto.

16' prima grande vera occasione dell'incontro! Monacizzo raccoglie la respinta della difesa savonese e trova l'imbucata per Baudi che, sul filo del fuorigioco, scappa ai centrali ma calcia tra le braccia di Fiory!

13' traversone di Bacigalupo dalla destra, Greci libera coi pugni.

10' girata al volo dal limite dell'area per Baudi, servito dal cross di Cecchetti. Palla altissima.

8' avvio arrembante dei padroni di casa, Savona che difende bene la propria area con un paio di interventi decisivi di Garbini a liberare l'area dai cross dei verdi.

2' trova lo spazio centrale per andare alla conclusione Diallo, Fiory blocca.

1' squadre con le classiche divise verdi per gli spezzini e biancoblu per i savonesi, si parte!

PRIMO TEMPO

Non è raro che giunti a tre giornate dalla conclusione del campionato, qualsiasi esso sia, si arrivi ad incrociare nel calendario scontri testa-coda, e Fezzanese-Savona di oggi è uno di questi.

Buon pomeriggio dal “Miro Luperi” di Sarzana a tutti i lettori di svsport.it in questo turno infrasettimanale che precede il weekend pasquale e pone sul cammino delle due formazioni un match importante per le rispettive ambizioni: quelle di un secondo posto distante quattro lunghezze per il Savona, e quelle diametralmente opposte dei padroni di casa di evitare di allungare la stagione cercando di chiamarsi fuori dalla centrifuga dei play-out.

Per farlo gli spezzini si affideranno anche quest'oggi alla sbocciata vena realizzativa del "mago" Andrea Baudi, capocannoniere del girone A con 19 reti, a cui gli striscioni proveranno a rispondere con un sempre verde Francesco Virdis, partente dalla panchina, che lo marca stretto nella classifica marcatori con 17 reti all'attivo.

Ecco dunque le scelte dei due tecnici al fischio d'inizio.

FEZZANESE (4-3-2-1): Greci; Gavini, Zavatto, De Martino, Terminello; Grasselli, Monacizzo, Cecchetti; Baudi, Saporiti; Diallo.

A disposizione: Bleve, Coppola, Angelotti, Dell'Amico, Marcellussi, Rrokaj, Zappelli, Cantatore, Vatteroni.

Allenatore: G. Sabatini.

SAVONA (4-3-1-2): Fiory; Venneri, Garbini, Guarco, Grani; Bacigalupo, Miele, Degl'Innocenti; Lombardi; Piacentini, Kallon.

A disposizione: Gallo; Aretuso, Esposito, David, Federico, Zola, Torelli, Tognoni, Virdis

Allenatore: A. Grandoni.



Arbitro: K. Bonacina di Bergamo.