Calcio, turno pre-pasquale per il campionato di Serie D: alle 15:00 c'è Fezzanese-Savona

Torna anche quest'anno l'ormai classico appuntamento con la Serie D in campo il giovedì di Pasqua. Nel girone A, con il Lecco già promosso in Lega Pro, restano aperti il discorso playoff e la lotta salvezza, dove potrebbe accadere di tutto fino all'ultima giornata.

Per il Savona di mister Grandoni, dopo la sconfitta casalinga contro la Folgore, arriva la difficile trasferta sul campo della Fezzanese, una partita dal peso specifico sicuramente maggiore per la squadra levantina, in piena bagarre per evitare la lotteria dei playout.

Difendere il terzo posto è invece l'obiettivo numero uno in casa biancoblù, come sottolineato dal trainer savonese nella conferenza pre partita. Rispetto alla formazione schierata domenica, attese alcune novità legate soprattutto alle condizioni di Grani, Cambiaso e Garbini, che verranno valutati subito prima del fischio d'inizio. Rientrerà Guarco dalla squalifica, mentre sarà ancora indisponibile Vittiglio.

Fischio d'inizio alle ore 15:00, con webcronaca diretta sul nostro sito.