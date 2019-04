Ginnastica Libera Spotorno: lavoro ancora da affinare nella prova di Taggia, oggi nuova tappa a Sant'Eusebio

La A.S.D. Ginnastica Libera nuovamente in gara lo scorso 14 aprile, a Taggia, per il campionato regionale di Serie D della FGI, prima prova zona A, dove si è presentata con le proprie squadre in tutte le categorie, dal livello LA al più alto LE.

In questa prima uscita, con gli esercizi non ancora stabilizzati, le atlete spotornesi sono incappate in qualche errore, ma le routine si sono fatte apprezzare ugualmente per l'alto valore tecnico.



Nel livello LA le allieve Teresa Passalacqua, Chiara Grassini e Alice Remiddi sono giunte undicesime, la squadra junior LB composta da Ilaria Prestia, Gea Mantero e Chiara Mossa ha ottenuto il quinto posto.

Nell'LC le allieve Bianca Buccoliero, Eva Astigiano e Micol Mucciolo, purtroppo hanno commesso qualche imprecisione che le ha fatte scivolare al quarto posto.

La squadra LC junior/senior composta da Testa Elisa, Sofia La Scala e Delia Grumeza, ha eseguito un ottimo collettivo, ma un individuale falloso, ha pregiudicato il risultato; sicuramente nella prossima prova, con lavoro e dedizione potranno scalare la classifica.

Nella categoria LD allieve, le atlete Sara Carello, Martina Fiorinelli e Chiara Maglio si sono trovate ad affrontare la gara in solitaria, non trovando rivali, anche per le alte richieste del livello LD, per delle così giovani ginnaste; pertanto oro per loro, meritatissimo anche per le buone prove espresse, dando merito al lavoro svolto in pedana.

Stessa sorte anche per il livello più alto LE junior/senior, oro quindi anche per Laura Ruda, Matilde Cantini, Giulia Zunino e Marilù Rota che hanno portato in campo gara esercizi strepitosi, con gli attrezzi sempre in volo e senza un attimo di respiro. Nel livello LD junior/senior la squadra composta da Cecilia Zaccarini, Sindi Domi, Giulia Ricco e Giada Nieuwenhuizen ottiene uno splendido argento, con un incredibile rimonta, grazie all'esercizio in successione e all'individuale strepitoso di Giada.

"Una giornata di cui fare tesoro - ha sottolineato la dirigenza - per potersi migliorare ancora e far vedere il nostro valore. Un grazie a tutte le ragazze in cui crediamo sempre tutti i giorni . Per fare bene ci vuole impegno e CHI NON RISCHIAnon vive a pieno la ginnastica.



Al prossimo appuntamento che sarà oggi, giovedì 18 aprile, a S.Eusebio con la seconda prova Uisp Promo A e B e prima prova agonistica.