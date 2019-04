Softball, Serie B: debutto stagionale sfortunato per Star Cairo

Domenica 14 aprile, dopo la lunga pausa invernale, c’è stato il debutto del Softball Star Cairo sul diamante sanremese per la prima giornata di campionato di serie B. Si tratta di un debutto a tutti gli effetti in quanto la società è stata completamente trasformata partendo dalla dirigenza, che vede l’ingresso delle ex-giocatrici Laura Di Micco e di Giorgia Rodino e del nuovo Presidente Franco Fenoglio, dai tecnici, con l’introduzione delle ex-giocatrici Annalisa Poppa e Manuela Papa, l’esperienza di Diego Marchiori e il ritorno di Flavio Arena, alle giocatrici dove al fianco dei membri più esperti sono state introdotte le ragazze della categoria cadette.

Con questa aria di novità e questo entusiasmo rinnovato lo Star Cairo si è preparato alla prima uscita contro un avversario temibile: nonostante l’ottima fase difensiva da parte delle ragazze, con particolare riferimento alle bellissime azioni di Marzia Vassallo e Alessandra Lazzari, alle valide di Sara Panelli e Sara Beltramo e all’ottima prestazione sulla pedana di lancio di Laura Acierno e Francesca Zanirato, le ragazze non sono riuscite a portare a casa la vittoria. In ogni caso un’ottima prova di tutte le ragazze segnalando anche il nuovo acquisto Marianna Battaglieri, proveniente dal Finale e dell’esordio del membro più giovane della squadra Alessia De Fazio.

Per il primo incontro in casa sul diamante di Via XXV Aprile di questa giovane e promettente squadra bisognerà attendere Domenica 28 Aprile contro la squadra delle Old Kings di Castellamonte alle ore 11:00. Ma gli appuntamenti non finiscono qui: aria internazionale a Cairo Montenotte. Venerdì 19 e sabato 20 aprile si terrà sul bel diamante di casa un torneo internazionale a cui parteciperanno, oltre alla squadra di casa lo Star Cairo, il Castellamonte e le Berlin Challengers, squadra tedesca proveniente da Berlino. Le Berlin Challengers sono una squadra plurititolata che attualmente milita nella Berlin-Brandenburger Verbandsliga. È una grande opportunità per le giovani ragazze cairesi che avranno la possibilità di confrontarsi con una realtà europea di grande capacità e tecnica e per la società valbormidese di far conoscere la realtà del softball internazionale.