Calcio. Albissola, le certezze di Albertoni dopo il pareggio con il Cuneo: "Abbiamo interpretato bene la partita"

Battuto da Defendi a pochi istanti dal fischio finale, ma comunque soddisfatto per quanto mostrato sul campo insieme ai compagni. Marco Albertoni, portiere dell'Albissola, si è presentato in sala stampa dopo l'1-1 dei ceramisti in casa del Cuneo, un pareggio giunto al termine di una gara nel quale il portiere scuola Genoa non ha mancato di garantire sicurezza al team biancoceleste:

"Avessimo portato a casa i tre punti saremmo stati tutti più contenti, però secondo me la squadra ha interpretato bene la partita perché era da fare così - il commento post gara dell'estremo difensore classe '95 - nel secondo tempo magari abbiamo sofferto un po' di più, però la mentalità c'è e secondo me è la strada giusta per salvarci".