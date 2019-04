Calcio, Baia Alassio. Gli Allievi di Matteo Cocco vincono il campionato: "Staff unito e intelligenza dei ragazzi sono state le armi vincenti"

"E' proprio per questo motivo la soddisfazione è a dir poco doppia, ma è giusto sottolineare come il nostro sia stato un lavoro assolutamente di equipe. Il mio ringraziamento, una volta tanto a bocce ferme e con il cuore in mano, va al direttore Gerry Gerundo per aver creduto in questa idea un po’ diversa di progetto e per averla sostenuta nei momenti di difficoltà, al team manager Antonio Fantoni per i consigli equilibrati e per la pazienza dimostrata nei confronti del sottoscritto, al magazziniere Luca Serrami per averci permesso di svolgere gli allenamenti nelle condizioni migliori possibili, al collaboratore tecnico Natalino Formisano per il sostegno costante e l’attaccamento alla causa, al preparatore atletico Michele Benso per le ore dedicate al confronto e alla messa in critica del lavoro e, ultimi ma non ultimi, ai giocatori che sono i reali protagonisti di questo percorso vissuto insieme. Nella speranza che anche il presidente Andreino Durante abbia avuto modo di gioire del nostro cammino, al di là del contributo dato alla prima squadra.