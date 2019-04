Tennis, ATP Montecarlo: FABIO FOGNINI VOLA IN SEMIFINALE! Il croato Coric si arrende in tre set (1-6, 6-3, 6-2)

Fabio Fognini non si ferma più. Il numero 18 del ranking mondiale, per la seconda volta in carriera, è in semifinale all'ATP di Montecarlo. Il tennista armese vince in rimonta (1-6, 6-3, 6-2) contro il forte croato Borna Coric, calato alla distanza dopo un avvio di partita sensazionale.

Il primo set è un monologo di Coric, che strappa subito il servizio a Fognini chiudendo 6-1 in appena ventiquattro minuti di gioco. Avvio complicato anche nel secondo parziale, con il croato che scappa subito sul 2-0, prima di subire la rimonta del tennista armese, che con due break al quarto e all'ottavo gioco riporta la sfida in parità.

Nel terzo e decisivo set esce fuori tutta la classe di Fabio, che controlla in lungo e in largo l'andamento del match, strappando subito il servizio a Coric e chiudendo la pratica, al quarto match point, con un netto 6-2.

Domani la semifinale contro il re della terra rossa Rafa Nadal, che nell'altro quarto si è sbarazzato di Guido Pella con il punteggio di 7-6, 6-3.