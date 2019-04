Pallacanestro Vado, tutti gli appuntamenti per il lungo ponte di Pasqua

Una Pasqua ricca di tornei per Pallacanestro Vado ma soprattutto grande fermento in attesa della prima edizione del Torneo interregionale “ Vado a Canestro” Trofeo S.I.F.E.L. per la categoria Under 13 che si disputerà al pallone di Vado e nella palestra dell’Itis a Savona dal 25 al 27 aprile.Sarà un torneo a 8 squadre divise in due gironi.Nel girone A si affronteranno Vado A , Leoncino Mestre , Borsi Ceva e My Basket Genova mentre il girone B sarà composto da Vado B , College Borgomanero, Crocetta TorinoeJunior Casale.

Un inizio scoppiettante per la prima edizione di una manifestazione che ha l’obiettivo di avere continuità negli anni e diventare un torneo importante a livello nazionale. Avremo tempo per presentarlo meglio la prossima settimana con calendario e orari.Intanto ,come sempre , sono in corso i tornei di Pasqua , mai così partecipati da squadre ed atleti di Pallacanestro Vado.Stasera a Bellinzona , cinque nostri atleti (Brignolo , Lo Piccolo , Jancic , Tsetserukou e Anaekwe) faranno parte della squadra Next Step Academy che disputa il Torneo Internazionale BancaStato -Città di Bellinzona Under 18 fino a lunedì 22.

Un torneo prestigioso che premia la crescita dei ragazzi ,invitati per l’occasione come Bertolotti e Giannone che giocheranno il Torneo Under 16 Giovani Leggende a Varese rinforzando il Pegli e il quartetto Squeri , Micalizzi , Biorac e Adamu che in Ungheria giochera’ , sempre con la Next Step Academy,le SuperFinal per la categoria 2004.Impegnati anche i 2005 di Spanò alla 36a edizione del torneo Guidelli ad Arezzo con i rinforzi di Busellato e Valle (grazie alla società Pegli), i 2006 di Imarisio al 4^ Memorial Fineschi di Siena rinforzati da Scarsi e Dimitriu dell’Alassio e Mozzati del Cus Genova , gli Esordienti 2007 di Arduino/Prato all’ormai classico Garbosi di Varese.

Insomma, tutti in campo dagli Esordienti all’Under 18 per una Pasqua come sempre all’insegna dello sport e del divertimento!!