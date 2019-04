Calcio. Andrea Caverzan rompe il silenzio: "Non c'erano più le condizioni per continuare ad allenare il Finale"

Mister Caverzan, partiamo dal passato recente: ci svela cosa veramente è successo con il Finale? "A Finale non c'erano più le condizioni per me per continuare, alle volte si può convivere anche bene ma al momento di sposarsi ci si separa. Qualcosa non andava bene questo è ovvio, ma l'importante è essere sempre chiari ed onesti. Ho comunque avuto e ho tuttora un rapporto molto bello con tutti, società e ragazzi in primis".