Arti marziali: perché è bene praticarle?

In una società che sembra esaltare la violenza, pensare che praticare arti marziali non sia la scelta migliore sembra più che lecito. Del resto, nei film, nei cartoni animati e nei videogiochi vengono mostrati pugni e calci, spesso letali. In realtà, non è propriamente così, in quanto, sebbene queste discipline siano nate come forme di difesa, vengono attualmente praticate soprattutto per il raggiungimento di un certo benessere fisico e mentale e per imparare un po' di disciplina.

Infatti, la maggior parte dei ragazzi, ma anche degli adulti, è abituata a ricevere tutto senza il minimo sforzo, e difficilmente riesce ad intraprendere delle esperienze in grado di insegnare il concetto di autocontrollo. A coloro che si aprono a questo genere di percorso, invece, viene continuamente ricordato quanto sia importante darsi ogni giorno delle regole e dei limiti positivi in totale autonomia, senza che qualcuno li imponga.

Infatti, la maggior parte delle discipline che rientrano nella dicitura arti marziali prevede un raggiungimento graduale degli obiettivi, rappresentati da cinture di diverso colore, che indicano il grado di abilità di chi le indossa. Quando ci si sforza per ottenere la cintura superiore, si sta anche imparando come impostare il lavoro al meglio per raggiungere lo scopo prefissato: una struttura di ragionamenti estremamente utile, che può essere messa in pratica nella vita di tutti i giorni.

Altri aspetti importanti da considerare

Ovviamente, per approcciarsi al meglio alle arti marziali, è necessario frequentare dei corsi seri e gestiti da istruttori specializzati, in grado di trasmettere l'etica e la filosofia delle varie discipline intraprese. Non sai a chi rivolgerti? É normale, in quanto la scelta è ampia. Tuttavia, bisogna ricordare che non tutti i centri che si occupano dell'insegnamento delle arti marziali sono effettivamente validi.

Se vuoi essere certo di non sbagliare puoi visitare il sito www.bodymindcenter.it, in cui è possibile trovare tante proposte interessanti ed adatte tutte le età ed a tutti i livelli. Del resto, è bene ricordare che non è mai troppo tardi per mettersi alla prova e per cercare di migliorare il proprio stile di vita e la propria filosofia di vita. Dopotutto, le arti marziali garantiscono numerosi benefici anche per chi soffre di scarsa autostima, poiché insegnano che la fiducia in sé stessi va di pari passo con i piccoli successi che si ottengono con un po' di fatica e di impegno.

Tuttavia, praticare arti marziali permette di aumentare anche il rispetto nei confronti delle altre persone ed anche a pretenderlo per sé stessi. Infatti, è necessario rispettare il maestro ed i propri compagni, in modo da essere rispettati a propria volta. Ciò porta anche a migliorare le capacità di ascolto e di concentrazione, che, spesso, tendono ad essere ridotte nei più piccoli.

Che cosa sono le arti marziali?

Ma che cosa sono esattamente le arti marziali? Di fatto, con il termine "arte marziale" si intende una pratica fisica e mentale legata al combattimento e che raccoglie al suo interno determinate tecniche codificate, fondate su particolari principi fisici, filosofici e culturali. Si è cominciato a parlare in maniera costante di arti marziali a partire dagli anni '60, quando vennero introdotte in Occidente varie discipline orientali e, spesso, tale parola viene associata alle pratiche cinesi, giapponesi e coreane.

Tuttavia, è bene specificare che già nel XVI secolo i sistemi di combattimento praticati in Europa venivano definiti in questo modo. Oggi queste discipline vengono studiate, come ricordato in precedenza, non per la loro componente violenta, ma come forme di autodifesa e per la salute fisica, per l'autostima, per prendere confidenza con il proprio corpo e così via.