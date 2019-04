Pallapugno: chiusa la seconda giornata di Serie A Banca d'Alba-Moscone

Serie A Banca d'Alba-Moscone - Seconda giornata

Araldica Castagnole Lanze-Torfit Langhe e Roero Canalese 10-11

Olio Roi Imperiese-Araldica Pro Spigno 10-11

Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Tealdo Scotta Alta Langa 11-6

Robino Trattori Santo Stefano Belbo-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 11-8

Riposa: Alusic Acqua S.Bernardo Merlese

Una sola squadra al comando del campionato di Serie A Banca d'Alba-Moscone: è l'Araldica Pro Spigno di Paolo Vacchetto, che ha espugnato lo sferisterio di Dolcedo, battendo 10-11 la Olio Roi Imperiese di Enrico Parussa. Vittoria e primo punto stagionale per la Torfit Langhe e Roero Canalese, la Marchisio Nocciole Egea Cortemilia e la Robino Trattori Santo Stefano Belbo. La quadretta di Bruno Campagno si è imposta 10-11 con l'Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto, mentre la formazione gialloverde di Cristian Gatto ha superato 11-6 la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto. Vittoria per 11-8 dei langaroli di Gilberto Torino sull'Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo di Federico Raviola. Per Cristian Gatto e Gilberto Torino si tratta della prima vittoria in carriera nel massimo campionato. Ha riposato l'Alusic Acqua S.Bernardo Merlese di Davide Barroero. Intanto, giovedì 25 aprile, alle 15, a Spigno Monferrato, andrà in scena l'anticipo della terza giornata con la partita tra l'Araldica Pro Spigno e l'Araldica Castagnole Lanze.