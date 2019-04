Pallacanestro Alassio: una settimana tutta in trasferta e con molte partite

Settimana con diverse partite per le squadre della Pallacanestro Alassio, tutte giocate fuori casa vista l’indisponibilità del Palazzetto dello sport. Ecco come è andata per i colori gialloblu:

L’Under 18 maschile chiude il campionato con un bel successo per 41-68 a Pietra Ligure, scavalcando anche il Varazze in classifica al termine di una stagione dove i ragazzi si sono tolti anche la soddisfazione di alcune vittorie insperate contro squadre più blasonate. La gara a Pietra Ligure ha visto i gialloblu condurre fin dall'inizio e incrementare il punteggio nel corso della gara.

Neanche il tempo di godersi la vittoria con Maremola e l’Under 18 scende in campo per la prima di Coppa Liguria a Ospedaletti dando del filo da torcere alla compagine di casa per tutta la durata del match. Un terzo quarto in calo consegnano la vittoria per 64-52 a favore di Ospedaletti che in campionato ha chiuso al primo posto in classifica.

Debutta l'Under 16 maschile in Coppa Liguria in una gara difficile a Pietra Ligure, contro una compagine rinforzata da tre prestiti di Finale e Loano. La gara, a parte un inizio equilibrato, è sempre stata condotta dai gialloblu ma con margini risicati però alla fine la compagine alassini ha la meglio per 57-67 sulla formazione pietrese. "Gara difficile ma interpretata bene dai ragazzi che hanno ben giocato"



L’Under 13 femminile targata Blue Ponente, con qualche defezione, cede al Basket Cairo 39-24 al termine di una gara dove le ponentine sicuramente potevano fare di più nonostante le assenze ma che sarà utile se verrà presa da insegnamento. "Nelle giovanili non bisogna esaltarci nelle vittorie come non si deve deprimerci nelle sconfitte. Anzi, le sconfitte spesso sono molto più utili perchè mettono a nudo ciò che bisogna fare per migliorare".

Gli Esordienti 2007-08 di Alassio B vanno in trasferta a Sanremo e al termine di una partita piacevole partita vincono 54-29 dove tutti hanno avuto spazio e hanno giocato al meglio delle proprie possibilità. "Continuiamo questo bel campionato al secondo posto in classifica dando a tutti la possibilità di giocare prvando a migliorare di partita in partita".



Le Esordienti femminili 2007-08-09 superano Amatori Savona 51-17 e si confermano nelle posizioni di vertice del campionato dedicato alle bimbe che sta dando diverse soddisfazioni alla compagine gialloblu. "Terza vittoria in tre gare ma soprattutto tutte le bimbe protagoniste e consapevoli in campo. Soprattutto le più piccole".

Gli Aquilotti 2009-10 sono andati a giocare a Loano contro la forte compagine di casa. "Sui sei tempi disputati quattro sono stati equilibrati mentre due sono andati ad appannaggio della compagine di casa che sicuramente è più pronta di noi. La nostra soddisfazione maggiore, oltre al miglioramento dei bimbi, è quella di esserci presentati in quattordici all'appuntamento in trasferta, bene così".