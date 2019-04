Calcio, Eccellenza. Finale, il futuro giallorosso potrebbe non essere più legato a quello di Luca Peluffo

Ancora due giornate prima di lasciarsi alle spalle una stagione ricca di alti, come la Coppa Italia conquistata in gennaio, e bassi, come ad esempio gli oltre due mesi senza vittorie, in casa Finale. Eppure, come del resto avviene in ogni società in questo periodo, si sta già cominciando a pensare al futuro.

Chiudere oltre "quota 40" è l'obbiettivo che si è posto a salvezza matematicamente raggiunta il gruppo guidato dal duo tecnico Porzio-Sgambato, atteso dai due impegni tutt'altro che proibitivi contro Busalla e Ventimiglia, prima di passare a programmare il campionato 2019/2020.

Dato il rompete le righe alla squadra sarà tempo per la dirigenza di sedersi a tavolino e confrontarsi. Tra i vari temi in ballo la permanenza dell'attuale diesse Luca Peluffo, che nei giorni scorsi ha ricevuto, tramite il nostro quotidiano, l'attestato di stima per il lavoro svolto dall'ex tecnico Andrea Caverzan ma che potrebbe decidere, stando ad alcune voci emerse nell'ultimo mese, di separare il proprio cammino da quello della società di via Brunenghi.