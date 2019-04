Calcio, Prima Categoria. La Letimbro ad un passo dalla salvezza diretta, Andrea Cossu: "Stagione travagliata dagli infortuni, ma adesso non bisogna abbassare la guardia"

Settimana che può rivelarsi decisiva per la salvezza della Letimbro che domenica va a far visita al Camporosso per conquistare la matematica certezza della permanenza nella categoria. Una vittoria sancirebbe di fatto questo traguardo, ma anche un risultato negativo da parte delle avversarie potrebbe far festeggiare la squadra di Oliva. Ad analizzare il momento e il finale di stagione è l’attaccante Andrea Cossu, fermo ai box per parte della stagione a causa di un infortunio:

“Sicuramente questa pausa ci ha dato modo di rimettere un po’ di benzina nelle gambe in vista delle ultime due sfide dalla stagione. Quest’anno la rosa creata dalla società era molto buona, gli infortuni però non ci hanno quasi mai permesso di essere al completo. Spesso nel calcio quello che conta di più sono gli episodi e per noi questa stagione non è stata certamente favorevole sotto questo punto di vista.”

Una stagione travagliata come anche ammesso da Andrea, ma adesso manca poco per festeggiare la salvezza: “Ci aspettavamo tutti una stagione diversa, ad oggi i quattro punti di vantaggio sui playout ci fanno stare più sereni ma non tranquilli del tutto, sarà obbligatorio entrare in campo in tutte e due partite per fare punti, tenendo in considerazione che il derby per chi gioca ha sempre un fascino particolare e si ha sempre voglia di vincerlo.”