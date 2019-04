Calcio. Serie C, nuovamente penalizzate le rivali dell'Albissola per la salvezza: -7 alla Lucchese, -2 al Cuneo

Nuove penalizzazioni per Lucchese e Cuneo, rivali dell'Albissola nella corsa salvezza del girone A di Serie C. Relativamente al deferimento emesso lo scorso 8 aprile dal Procuratore Federale a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto ai toscani (prossimi avversari sul campo dei ceramisti), al Siracusa Calcio (compagine militante nel girone C) e ai piemontesi rispettivamente -6, -4 e -2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione in corso dovuti al mancato versamento di emolumenti, ritenute Irpef e contributi Inps ai propri tesserati e dipendenti entro il termine previsto (18 marzo 2019).

La Lucchese, inoltre, è stata punita ulteriormente con 1 punto di penalizzazione legato al mancato pagamento della sanzione di 350mila euro (quella relativa alla mancata presentazione della fidejussione bancaria necessaria per l'iscrizione al campionato) comminata dal T.F.N. lo scorso 18 febbraio.

A fronte della nuova situazione di classifica a due gare dalla fine della regular season, alla squadra di mister Rino Lavezzini basterà vincere sabato prossimo contro la Lucchese per centrare la matematica permanenza tra i professionisti. In alternativa, i biancocelesti potrebbero festeggiare anche in caso di ko del Cuneo sul campo della Carrarese.