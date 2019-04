Rugby: i convocati delle Rappresentative

Giovedì 25 aprile le attività giovanili al femminile del rugby ligure saranno in campo a Firenze allo Stadio Ruffino, per la Terza edizione del Torneo 7 Foxes, organizzato dal CR Toscano. Nella categoria Under 14 la Liguria sarà impegnata autonomamente in uno dei due gironi che comprendono Toscana, Marche, Veneto 1 e Veneto 2, Lombardìa, Umbria e la selezione mista delle Foxes. Nella categoria Under 16 la Liguria dovra’ affrontare sempre con squadra a sette atlete la Toscana in un girone unico con Lombardia, Veneto e Marche.

Ecco la lista delle convocazioni del C.R. Ligure.

RAPPRESENTATIVA UNDER 14: Virginia Angela Geloso, Anna Priarone, Giada Aschero, Carlotta Gjata, Elsa Mondino (Salesiani Vallecrosia), Viola Bernuzzi, Giulia Cesaro, Martina Barabino, Margherita Bolzan, Gaia Parodi, Irene Pizzimbone, Aurora Bruno (Amatori Genova) allenatore Sara Essaber.

RAPPRESENTATIVA UNDER 18: Ida Levantino, Violetta Ghersina, Carola Tognoni (Genova Rugby), Eleonora Villa, Cristina Stella, Elena Battegazzore, Giulia Bambara, Antea Donda (Province dell’Ovest) ALLENATORE Carlo Fossati.

Nella stessa giornata a Recco il club locale organizza, come di consueto, il Torneo dei Due Golfi Trofeo Bertamino giunto alla quattordicesima edizione. Categorie interessate le classiche dell’attività della Propaganda con in campo, quindi, Under 12 – 10 – 8 – 6. Campo di gioco il Carlo Androne.