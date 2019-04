Calcio, Albissola: 5-0 nel test con la Veloce, a segno Russo, Oprut, Damonte, Bartulovic e Silenzi (FOTO)

Sì è chiuso sul 5-0 in favore dell 'Albissola l'allenamento congiunto che questo pomeriggio i ceramisti hanno svolto insieme alla Veloce . La compagine della famiglia Colla è stata infatti ospite del club del presidente Bertrand Viti sul sintetico del " Levratto " di Zinola , in quella che ha rappresentato per entrambe le squadre un'occasione utile per mettere a punto i meccanismi in vista dei rispettivi finali di stagione.

Mister Rino Lavezzini ha fatto ruotare quasi tutti gli elementi della sua rosa, anche se in campo non si sono visti Balestrero (che in mattinata ha svolto lavori differenziato in piscina) e Martignago ancora alle prese con qualche problema fisico e le cui condizioni andranno valutate in vista del match di sabato prossimo con la Lucchese che potrebbe valere la salvezza matematica. Uscito anzitempo dall'allenamento di Zinola, invece, Bezziccheri per via di una botta al ginocchio.