Trial: agli Europei di Pietramurata brilla la stella dell'ingauno Dario Doglio

Parte da qui il Campionato Europeo Trial 2019, in una splendida giornata di sole e con temperature estive.

All’interno del Metzeler Off Road Park erano allestite le 14 zone che caratterizzavano la giornata di gara. Terreno difficile per lo più pietraie, ma anche radici in sottobosco, e alcune prove stile “indoor” con grossi sassi e passaggi di tutto rispetto hanno messo a dura prova i quasi 100 piloti partenti.

Solo un pilota in gara a rappresentare il ponente ligure, l’ingauno Dario Doglio del Moto Club Albenga, che concorre con i colori del team SPEA GasGas Italia. Partenza non delle migliori per il giovane albenganese, dopo le prime zone, finalmente scioltasi la tensione, inizia a strappare ottimi punteggi, conclude il primo giro, però, in tredicesima posizione. Concentrato e determinato riparte per la seconda tornata, riuscendo fin da subito ad avere un buon feeling con moto e terreno, Subito si intuisce che il punteggio è buono, ma ancora bisogna aspettare che tutti concludano. Alla fine i sacrifici e la determinazione vengono ampiamente ripagati con un ottimo secondo posto meritato. Molti gli avversari italiani e non, che vengono a complimentarsi per l’ottima prestazione ed il parziale record della seconda tornata. Il giovane quattordicenne ingauno porta fiero sul podio la sua gioia e l’emozione, facendo volare alto il nome di Albenga in Europa.