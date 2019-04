Torino ospiterà le Atp Finals di tennis 2021-2025. Appendino: "Un richiamo a livello mondiale". Chiamparino: "Una grande vittoria di squadra" [VIDEO]

Sarà Torino ad ospitare le Atp Finals di tennis 2021-2025. Dopo settimane di voci e smentite questa mattina alle 10.48 gli organizzatori, durante la conferenza stampa da Londra, hanno ufficializzato che sarà il capoluogo piemontese ad accogliere l'evento tennistico. Alla fine Torino si è così imposta sulle altre quattro rivali, Londra dove le Finals si sono disputate negli ultimi anni, Tokyo, Singapore e Manchester. A far pendere la bilancia verso l'Italia e il Piemonte anche il desiderio dei giocatori più importanti di chiudere la stagione tennistico in Europa.

Se la città della Mole era partita come Cenerentola nella gara per l'assegnazione, l'impegno economico prima di sponsor privati torinesi, Comune di Torino, Regione Piemonte, a cui si sono aggiunte poi le garanzie del Governo e le due fideiussioni dell’Istituto del Credito Sportivo e di BNL hanno permesso di concretizzare il sogno.

“Le ATP Finals – ricorda la sindaca Chiara Appendino - sono un evento sportivo prestigioso, di grande richiamo e rappresentano una delle proposte tennistiche più attese a livello mondiale”. Una popolarità che ben evidenziano i numeri relativi agli spettatori che seguono dal vivo l’evento e quelli riguardanti l’impatto mediatico della competizione.

Negli ultimi nove anni infatti, le Finals hanno portato a Londra oltre due milioni e 300mila persone con, ogni anno, presenze costantemente superiori alle 250mila. Mentre, per quanto concerne la copertura televisiva mondiale e i canali digitali, sono state registrate in media 101,9 milioni di visualizzazioni, effettuate 10milioni di riproduzioni video e sono state 96 milioni le persone che hanno seguito l’evento attraverso i canali tv. Per otto giorni, tale è la durata del torneo, le ATP Finals rappresentano indubbiamente una grande vetrina internazionale per il Paese e per la città che ne è sede.

E, a proposito di ricadute di immagine ed economiche, per le Finals di Torino, prevedendo per ogni edizione un fatturato di circa 50milioni di euro, si può stimare un ritorno per il territorio quantificabile tra i 120 e i 150 milioni di euro ogni anno oltre, ovviamente, a tutti gli altri benefici intangibili in termini turistici e di immagine per il mondo dello sport italiano e non solo.

“La chiave del successo di Torino – sottolinea la sindaca Chiara Appendino – non risiede solo nella qualità di una proposta eccellente e innovativa, ma dobbiamo tenere conto che un ruolo fondamentale e un contribuito determinante al buon esito della candidatura italiana è stato assicurato dal sostegno, dall’impegno e dalla capacità di “fare squadra” da parte delle istituzioni locali (Città di Torino, Regione Piemonte e Camera Commercio di Torino), di quelle sportive (dalla Federazione Italiana Tennis in primo luogo al Coni e a Sport e Salute), del Governo e dell’Istituto per il Credito Sportivo e, non ultimo, dal coinvolgimento di associazioni, enti e imprese del nostro territorio”.

“La conquista delle Atp finals a Torino rappresenta un risultato importante per la città e per il Piemonte - ha invece commentato il Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino - frutto di un lavoro di squadra guidato con determinazione dalla sindaca, al quale abbiamo partecipato e parteciperemo con tutto l'impegno necessario. Val la pena sottolineare che fra gli elementi che hanno significativamente concorso alla vittoria vi è la disponibilità di impianti sportivi di prim'ordine, tra cui alcuni frutto della eredità delle, per qualcuno tanto vituperate, Olimpiadi del 2006”.

Cuore delle Finals sarà il Pala Alpitour, costruito in occasione delle Olimpiadi invernali 2006: con i suoi 14.350 posti a sedere è la più capiente struttura coperta d'Italia a uso sportivo. Ma sarà tutta l’area circostante a essere trasformata in una vera e propria “cittadella del tennis”, con altri campi al coperto per gli allenamenti e altre strutture di servizio. Per le ATP Finals di Torino saranno inoltre proposti, grazie all’impiego di soluzioni tecnologiche all’avanguardia e innovative, servizi “su misura” per spettatori e turisti e realizzati progetti che consentiranno di seguire gli incontri e vivere ogni aspetto e momento dell’evento in tutta la città.