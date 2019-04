Calcio, Albenga: la Corte di Appello riduce la squalifica di Francesco Maxena

Il Giudice Sportivo infliggeva la sanzione della squalifica per tre gare al Signor Maxena per aver attinto un calciatore avversario con una manata senza provocare conseguenze lesive.

Tale condotta non può essere considerata violenta, essendo ontologicamente priva di qualsivoglia idoneità ad arrecare lesioni a terzi; lesioni che, infatti, non si sono concretizzate nel caso di specie, così come non è stata determinata alcuna forma di dolore in capo al calciatore attinto.