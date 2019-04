Calcio, Baia Alassio: partono i tornei di primavera, si inizia nel week end con "Balun e Matetti"

Ci siamo, mentre volge al termine l’attività agonistica prende il via la stagione dei tornei giovanili della Baia Alassio.

Si inizia in questo fine settimana col prestigioso Balun e Matetti riservato ai pulcini per proseguire il primo maggio con Piccoli Amici e Primi Calci.

Nel primo fine settimana di Maggio si giocherà la prima edizione del torneo riservato alle Academy Torino F.C. per le categorie Esordienti primo anno.

"Si andrà avanti poi fino a fine giugno con i tornei per tutte le categorie giovanili - spiega il presidente Andreino Durante - in totale 120 squadre iscritte che significano un successo per una grande festa del calcio giovanile, e non solo per il calcio perché la manifestazione ha importanti ricadute anche dal punto di vista turistico/promozionale: ad oggi abbiamo 1400 notti e 2100 pasti prenotati nelle strutture convenzionate, prenotazioni fatte da persone che vengono in riviera da Val d’Aosta, Piemonte e Lombardia.

A proposito dell’attività agonistica, voglio fare i complimenti alla squadra Allievi che, con due giornate di anticipo, si è laureata Campione Provinciale e contemporaneamente è riuscita ad aiutare la prima squadra con innesti di valore (spesso determinanti ): un caloroso grazie a tutto lo staff mirabilmente guidato dal Dirigente Antonio Fantoni e da Mister Matteo Cocco mirabilmente coadiuvato da Mister Natalino Formisano".

Il programma dei tornei:

27,28 Aprile Pulcini secondo anno “Balun e Matetti”

1 Maggio Piccoli Amici

1 Maggio Primi Calci

3-4-5 Maggio Torneo riservato TORINO F.C. ACADEMY

11-12 Maggio Pulcini primo anno

18-19 Maggio Esordienti primo anno

25-26 Maggio Giovanissimi ‘B’

1-2 Giugno Giovanissimi

8-9 Giugno Allievi ‘B’

15-16 Giugno Alliev

i22-23 Giugno Esordienti secondo anno