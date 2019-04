Calcio, Albissola. Lavezzini svela le carte per il match chiave con la Lucchese: "Cais in campo dal primo minuto, in dubbio Balestrero, Bezziccheri e Martignago"

È un Rino Lavezzini che deve fare i conti con qualche acciacco di troppo tra i suoi giocatori quello intervenuto ai nostri microfoni alla vigilia del match casalingo con la Lucchese, in programma domani pomeriggio al "Comunale" di Chiavari. Balestrero, Bezziccheri e Martignago non sono al meglio e così per allestire l'undici dell'Albissola che sfiderà i rossoneri toscani, l'allenatore dovrà attendere le ore immediatamente precedenti al fischio d'inizio di quello che rappresenta un vero e proprio spareggio salvezza:

Per la sfida che può valere la salvezza matematica, dunque, non mancano le incognite e resta quindi in gran parte da definire la formazione che scenderà in campo al "Comunale" di Chiavari. Se tra i pali la certezza è Albertoni, in difesa dovrebbero esserci Oliana, Nossa e Rossini. Ad agire sulle fasce spazio a Calcagno e Oprut, con Damonte pronto a rientrare in mezzo al campo dopo i due turni di squalifica: al suo fianco Moretti e uno tra Raja e Sibilia. In avanti il già citato Cais con Russo che prenderebbe il posto di Martignago qualora il numero 10 non dovesse recuperare.