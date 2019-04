Calcio, Arenzano: i crociati hanno ospitato l'Albissola, tanti gli ex sul manto in sintetico del "Gambino"

Non sono mancati sorrisi e abbracci ieri pomeriggio ad Arenzano, nel corso della sessione di allenamento sul terreno di gioco del "Nazario Gambino" da parte dell'Albissola.

Tra il vice allenatore Ambrosi, ex grande centravanti crociato, e due volti decisamente conosciuti ad Arenzano, come Loris Damonte e Davide Balestrero, l'allenamento a pochi passi dal mare si è svolto in un clima di grande serenità, in attesa dello scontro decisivo di domani pomeriggio contro la Lucchese.

Ecco le foto raccolte dalla pagina ufficiale dell'Arenzano.