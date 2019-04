Tennis: storica vittoria per il TC Finale nel campionato Nazionale di Serie B

Grande partita per il TC FINALE nella seconda giornata del campionato nazionale di serie B, che vedeva la formazione del capitano Dionisio Poggi impegnata sui campi di casa contro i marchigiani del CT Maggioni. Sulla carta l’impegno si presentava ostico, con il circolo ospite che schierava nei singolari Melchiorre 2.3, Attrice 2.4, Lamberti 2.4 e Gabrieli 2.8.

Nel primo match della giornata,Il finalese Matteo Civarolo, classificato 2.4, confermava la grande solidità già messa in mostra a Milano domenica scorsa e si imponeva sul marchigiano Attrice 6/2 7/6. Lorenzo apostolico portava poi il Tc Finale sul 2/0 al termine del match più emozionante del giovedì di gara; spinto da più di cento spettatori assiepati nel pallone pressostatico, superava infatti Lamberti 6/4 3/6 7/6 al termine di una partita combattutissima durata due ore e quaranta di gioco.

Il golden boy cresciuto sui campi di casa in via Lungosciusa ,Biagio Gramaticopolo, conquistava poi il terzo punto dominando 6/2 6/3 il n1 marchigiano Melchiorre ed infine Giorgio Ghigliazza batteva 6/1 6/1 Gabrieli garantendo il 4/0 al TC Finale al termine dei singolari.

Grazie ai doppi Civarolo/Gramaticopolo e Baglietto/Ghigliazza arrivavano poi i due punti finali per il 6/0 Conclusivo, epilogo di una giornata perfetta per i colori giallorossi. Molto contento ovviamente il Maestro Dionisio Poggi:



“Eravamo all’esordio in casa dopo il 3/3 di Milano e tutti i ragazzi hanno giocato davvero benissimo. Sono molto contento in particolare per la grande partita giocata da Lorenzo Apostolico, Che dopo le difficoltà incontrate nella prima giornata ha portato a casa con grande generosità un incontro importantissimo. Questa vittoria ci consente di approcciarci con più serenità alla difficilissima trasferta di Napoli di domenica, contro la grande favorita del girone,che dovremo tra l’altro affrontare privi di Biagio Gramaticopolo e di Lorenzo Baglietto. Avremo poi una quindicina di giorni di riposo prima dell’impegno del 19 maggio, ancora in casa, contro Montecatini. Un enorme ringraziamento infine al numerosissimo pubblico che ha seguito tutte le partite fin dal mattino e Che, con questo calore,sarà decisivo anche nei prossimi incontri fra le mura amiche.”