Volley: trionfo della Pallavolo Albenga nelle finali territoriali Ponente Under 16

Nel Palazzetto di Finale Ligure, il responso del campo nella Final Four U16 femminile delle province di Savona e Imperia non ha lasciato adito a nessun dubbio: la Pallavolo Albenga Viticoltori Ingauni ha "ubriacato" tutte le contendenti, sbarazzandosi con facilità del Volley Team Finale nel primo incontro (3/0 - 25/9 25/11 25/15) e, come lo scorso anno nella partita decisiva, dell'Iglina Albisola, la quale, nonostante una strenua resistenza, non ha potuto evitare una chiara sconfitta (3/0 - 25/18 25/22 25/23). Il Golfo di Diana si è aggiudicato il terzo posto, dopo un'appassionante "finalina" contro i padroni di casa (3-2 - 25/21 25/21 16-25 21/25 17/15).

Grande soddisfazione per la Società del Presidente Paccino che si conferma per il terzo anno consecutivo Campione Territoriale di Ponente, attraverso un cammino stagionale di 14 vittorie in altrettante partite, un solo set lasciato agli avversari e una costante crescita tecnica delle proprie atlete, grazie al lavoro del nuovo coach Daniele Di Vicino (che festeggia il suo primo titolo in Liguria), del preparatore atletico Alessandro Ardoino e del Direttore Tecnico Grassadonio Massimiliano, appena nominato assistente tecnico della Nazionale U16.

Mercoledì 1 maggio si svolgerà nel Palazzetto di Leca il Triangolare di semifinale, nel quale le ingaune sfideranno la NORMAC AVB (ore 10.30), 2^ classificata di Genova, e il VPL CPO ORTONOVO (orario pomeridiano - 15.00 o 17.30), 2^ classificata del Levante. La vincente di giornata sarà ammessa alla finale Regionale di Domenica 12 maggio, per l'accesso alla fase Nazionale.

Le atlete protagoniste di questa ennesima vittoria sono: il capitano Giulia Curto, Alice Alfano, Alice Vernazzano, Benedetta Conte, Chiara Oddone, Elisa Ravera, Federica Cavallaro, Matilde Naddeo, Noemi Timo, Rebecca Cafagno, Sofia Portomauro, Valentina Salati Un particolare elogio va anche al dirigente accompagnatore Beppe Ferrari che ha accompagnato la squadra durante il campionato e ai due tornei di Savigliano e Vicenza, ai quali la Pallavolo Albenga ha partecipato per confrontarsi con formazioni di livello nazionale.