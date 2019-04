Calcio, Albissola: è il giorno più lungo, battere la Lucchese significherebbe salvezza

Una partita che può valere una stagione. Albissola-Lucchese, in programma oggi pomeriggio allo stadio "Comunale" di Chiavari, rappresenta una sorta di finale per quel che riguarda il discorso salvezza del girone A di Serie C. Si sfidano infatti due delle tre compagini rimaste a lottare per evitare la retrocessione in Serie D e per entrambe, a 180 minuti dalla fine della stagione regolare, il margine di errore è ormai ridottissimo.

Lo sanno bene ceramisti e rossoneri di Toscana, che giungono allo scontro diretto con stati d'animo opposti: da una parte il team di mister Rino Lavezzini che a quota 27 punti vede vicinissima la possibilità di rimanere tra i professionisti senza passare dai play out, dall'altra gli uomini allenati da Favarin che proprio ai play out puntano per rimanere aggrappati alla terza serie nazionale nonostante una situazione societaria da incubo e la pesantissima penalizzazione accumulata in classifica (-25) che ha fatto scendere a 16 il bottino in graduatoria di Lombardo e compagni.

Terzo incomodo nella bagarre retrocessione è il Cuneo, di scena oggi sul campo della Carrarese, il cui risultato sarà d'interesse sia per l'Albissola che per la Lucchese: in caso di ko dei piemontesi nella terra dei marmi, infatti, i biancocelesti liguri sarebbero aritmeticamente salvi a prescindere dal risultato del proprio match, mentre per i toscani (attualmente in fondo alla classifica a -7 dalla squadra di Scazzola) sarà fondamentale mantenere al di sotto degli 8 punti il distacco con i cuneesi. In caso contrario, a retrocedere senza passare dai play out sarebbe proprio la pantera rossonera che quest'oggi potrà contare sull'apporto di circa 400 tifosi che invaderanno la Liguria.

Sempre per quanto riguarda la Lucchese, mister Favarin (squalificato e in panchina sostituito da Giovanni Langella) nel corso della conferenza stampa della vigilia ha annunciato che schiererà un 3-5-2 con il possibile utilizzo di De Feo (ex Savona) dal primo minuto. Con assenti gli squalificati Isufaj e Zanini e l'infortunato Greselin, questo il probabile undici che sfiderà l'Albissola: Falcone; Gabbia, De Vito, Martinelli; Lombardo, Bernardini, Mauri, Provenzano, Favale; De Feo, Bortolussi.

In casa Albissola, Lavezzini dovrà valutare invece le condizioni di Balestrero, Bezziccheri e Martignago tutti alle prese con qualche acciacco di troppo. L'esperto tecnico di Fidenza, che potrà contare sul resto della rosa a sua disposizione, dovrebbe comunque optare per il 3-5-2 con Albertoni in porta; Oliana, Nossa e Rossini in difesa; Calcagno e Oprut sulle fasce, con Damonte pronto a rientrare in mezzo al campo dopo i due turni di squalifica: al suo fianco Moretti e uno tra Raja e Sibilia. In avanti Cais (recuperato dopo l'infortunio) con Russo che prenderebbe il posto di Martignago qualora il numero 10 non dovesse recuperare.

Nel match d'andata, disputato lo scorso 23 dicembre, il risultato finale fu 2-2: al vantaggio lucchese di Lombardo fece seguito il ribaltone ceramista firmato da Martignago e Sibilia, di Usufaj la rete del definitivo pareggio. Arbitrerà l'incontro il signor Giovanni Ayroldi di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Patric Lenarduzzi di Merano e Gianluca Sartori di Padova.