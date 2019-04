Calcio. Albissola, la famiglia Colla celebra la salvezza. Il patron: "Ad un certo punto la vedevo davvero lontana"

"Se avessimo avuto un presidente come lei, probabilmente non saremmo in queste condizioni". Gian Piero Colla, amministratore delegato dell'Albissola, è stato accolto da questa frase (pronunciata da un giornalista toscano) non appena ha varcato la soglia della sala stampa del "Comunale" di Chiavari al termine del match pareggiato dai ceramisti contro la Lucchese. Parole che non hanno tardato a trovare la risposta del diretto interessato: "Probabilmente aveste avuto un presidente come me sareste in Serie B".