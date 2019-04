Calcio, Serie C: ALBISSOLA, E' SALVEZZA! IL PAREGGIO CON LA LUCCHESE VALE LA PERMANENZA IN TERZA SERIE!

ALBISSOLA - LUCCHESE 1-1 (6' Provenzano - 64' Martignago)

93' FINISCE QUI! L'ALBISSOLA PAREGGIA 1-1 E CONQUISTA LA SALVEZZA!

IL RADDOPPIO DELLA CARRARESE SUL CUNEO, SALVEZZA IN CASSAFORTE PER L'ALBISSOLA.

90' saranno tre i minuti di recupero

85' Lucchese a un passo dal nuovo vantaggio, palla sopra la traversa da posizione vantaggiosissima

83' ammonito Cisco per proteste dopo un presunto contatto in area di rigore

82' HA SEGNATO LA CARRARESE CONTRO IL CUNEO! ALBISSOLA A UN PASSO DALLA SALVEZZA

81' Bernardini, va di destro dal limite, Albertoni è pr

78' esce uno stanchissimo Martignago, dentro Cisco

74' dal'altra parte Moretti tenta il replay del gol su punizione contro il Siena, tentativo di mezz'esterno, ma a 5 metri dalla porta rossonera

73' ammonito Rossini

71' punizione per la Lucchese, Lombardo dai 20 metri calcia in curva

69' doppio cambio per la Lucchese, fuori de Feo e Favale, dentro Sorrentino e Santovito

66' Albissola vicina al vantaggio, ancora Martignago, ancora Falcone a dire di no

64' Accelerazione pazzesca di Russo sulla corsia destra, palla al bacio in mezzo per Martignago e 1-1!

64' MARTIGNAGO! IL PAREGGIO DELL'ALBISSOLA!

63' ancora Martignago in ripartenza, quasi in fotocopia rispetto al gol con il Siena, mancino però privo di precisione per l'attaccante veneto.

60' Provenzano va col sinistro a fil di palo, Albertoni è bravo ad allungarsi e a deviare in angolo

58' Martignago trova lo spunto giusto, destro da posizione defilata ma violento, Falcone è bravo a chiudere lo specchio

52' 4-3-1-2 per l'Albissola con Damonte alle spalle di Martignago e Russo

51' Moretti gioca corto per Raja, destro immediato ma corpo all'indietro, palla matematicamente alta

50' subito un doppio cambio per l'Albissola, fuori Cais e Oliana, dentro Damonte e Russo

4'grande spunto di Moretti, giallo per Favale e punizione dal lato corto dell'area di rigore

3' ripartenza sanguinosa della Lucchese, la difesa dell'Albissola pone una pezza in extremis

1' inizia la ripresa

Secondo tempo

46' finisce il primo tempo a Chiavari, Lucchese in vantaggio al "Comunale"

45' ci sarà un minuto di recupero

43' rasoiata di De Feo dal lato corto dell'area di rigore, Albertoni risponde presente

36' entrata in ritardo su Cais da parte di De Vito, Nossa va a muso duro di fronte ad Ayroldi invocando il giallo

33' Martignago tenta nuovamente il colpo da biliardo come a Cuneo, Falcone respinge con i piedi

31' Cais gira di prima intenzione dai 20 metri, Falcone accompagna con lo sguardo la palla sul fondo

26' Albissola vicina al pareggio: cross di Moretti, la palla sfila in area trovando una deviazione sottomisura, forse di Oliana, palla comunque a lato di poco

24' prova a scaldarsi il pubblico biancoceleste sulla ripartenza ceramista. Contatto in area tra Raja e Bernardini, Ayroldi lascia giustamente correre

20' Raja prova a pescare il jolly dai 25 metri, sfera alle stelle

16' tiro - cross di De Feo, Albertoni agguanta il pallone senza difficoltà

15' battuta senza costrutto di Moretti, riparte la Lucchese

14' prima azione interessante dell'Albissola, ci pensa Gabbia a liberare l'aria rossonera, angolo per i ceramisti

11' Albissola ancora troppo compassata in fase positiva, il portiere avversario Falcone (ex Savona), non ha ancora toccato la sfera

6' GOL DELLA LUCCHESE, AL SECONDO TENTATIVO PROVENZANO DI TESTA TROVA LA RETE, IL NUMERO 10 ROSSONERO SALTA INDISTURBATO E INFILA ALBERTONI

4' all'Albissola basta vincere per assicurarsi la salvezza, in caso contrario bisognerà attendere notizie dal Cuneo, impegnato oggi a Carrara

2' tutto confermato nell'Albissola, 3-5-2 e rientro di Cais al fianco di Martignago

1' si parte!

Primo tempo

Albissola: Albertoni, Oliana, Nossa, Rossini, Oukhadda, Raja, Moretti, Sibilia, Mahrous, Cais, Martignago.

A disposizione: Piccardo, Balestrero, Gullo, Russo, Calcagno, Damonte, Gargiulo, Cisco, Oprut, Silenzi, Perasso, Biancato.

Allenatore: Lavezzini

Lucchese: Falcone, Gabbia, De Vito, Martinello, Lombardo, Bernardini, Mauri, Provenzano, Favale, De Feo, Bortolussi.

A disposizione: Aiolfi, Bacci, Rossi, Zocco, Sorrentino, Santovito, Di Nardo, Palmese, Strechie, Fazzi, Muratore, Cipriani.

Allenatore: Langella (Favarin squalificato)

Arbitro: Ayroldi di Mofetta

Assistenti: Lenarduzzi (Merano) - Sartori (Padova)