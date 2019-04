Calcio. Savona, ultima trasferta stagionale al "De Paoli" di Chieri. Grandoni: "Basta figuracce del b... come a Sarzana!" (VIDEO)

Utilizza un termine molto ligure mister Alessandro Grandoni nell'analizzare l'ultima prestazione del Savona subito prima di Pasqua. Il 3-0 contro la Fezzanese è una ferita ancora aperta, che deve essere subito rimarginata già dalla sfida di domani in casa del Chieri.

"Abbiamo fatto una figura del b... come si dice qui in Liguria - ha sottolineato il tecnico biancoblù nella conferenza stampa della vigilia - in questi ultimi giorni ho cercato di stimolare e di motivare i ragazzi anche singolarmente, per scuotere un po' l'ambiente e finire nel miglior modo possibile questa stagione"