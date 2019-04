Il Rugby Savona va ad Ivrea, scontro al vertice

Il Rugby Savona si reca a Ivrea per il penultimo appuntamento stagionale, domenica ore 15.30, andando a disputare un incontro da serie superiore con i piemontesi già in serie B.





La prima del girone, l’ Ivrea, è già matematicamente in serie B ed affronta un Savona secondo in classifica, qualunque risultato realizzi nelle ultime due partite purchè ottenga un punto. Parrebbe quindi un incontro privo di stimoli per entrambe, ma non è così.





Per i piemontesi serve una prova di forza che scacci il temuto incontro dell’andata dove la partita venne decisa a loro favore solo dai calci piazzati nel secondo tempo; il Savona giocò la miglior partita dell’anno e andò vicina al colpo gobbo, battere l’indiscussa capolista.

Per una squadra che sale in serie cadetta il salto non è di una categoria ma molto di più, occorre una grande motivazione e tutto serve a costruirla, anche un percorso di tutte vittorie nel girone promozione.





Per il Savona serve la conferma di un percorso virtuoso intrapreso da inizio anno. La cura di tecnica e tattica iniettata durante l’anno da coach Costantino ha dato grandi frutti con un solo problema, la continuità di risultato. Con l’Ivrea è test efficace per verificare dove si vuol arrivare, non in classifica ma nella convinzione di gruppo.





Nello scorso match lo scontro fra mischie fu alla pari, pur faticando per contrastare uomini avvezzi a dominare nei punti d’incontro. I tre-quarti confermano il potenziale d’attacco, migliorando l’efficacia difensiva con l’inserimento di elementi dalla giovanile. La squadra è quindi pronta e motivata, in grado di giocare a pari livello e cercare di rubare il piatto a casa loro.





Se tutto dovesse andare come da previsione l’incontro verrà nuovamente deciso dalla precisione degli specialisti nei calci piazzati e, rovescio della medaglia, dalla capacità delle squadre a non commettere falli punibili con calcio. Ed è questa la vera sfida di domenica.













SERIE C/1 GIRONE 4 PROMOZIONE (IV GIORNATA/RITORNO)

Ivrea - Savona (arb. Valerio Ciaiolo di Torino)

San Mauro - CUS Genova/B (arb. Stella Fusco di Torino)

CUS Pavia - Rivoli (arb. Alice Torra di Milano)





CLASSIFICA: Ivrea 37, Savona 26, San Mauro e Rivoli 16, CUS Genova/B 12, CUS Pavia 11.