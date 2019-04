Calcio, Albenga. Delfino sostiene Giovanni Mela: "Ha sbagliato, ma è stato preziosissimo nel corso della stagione"

Il gesto di Giovanni Mela, pronto ad esibire una maglietta propagandistica dopo il gol segnato con l'Alassio FC, venendo espulso pochi minuti più tardi per doppia ammonizione, ha avuto ampia eco mediatica, ma mister Giancarlo Delfino vuole comunque sottolineare la valenza dell'attaccante bianconero nel corso del'intera stagione ingauna:

"Giovanni ha sbagliato - sottolinea il tecnico - e lui per primo si è subito pentito per quanto avvenuto, ma credo sia corretto sottolineare i suoi meriti nell'arco dell'intera stagione dell'Albenga. Se, dopo le mille difficoltà che abbiamo avuto da inizio stagione, siamo arrivati a giocarci la salvezza diretta all'ultima giornata, è anche merito suo.

E' un ragazzo positivo, si è messo in gioco con grande umiltà, dando una mano all'intera squadra, soprattutto nei confronti dei più giovani, per l'intera annata.

Va sottolineato inoltre come abbia perso 7 chili per rimettersi in forma, non percependo tra l'altro alcun tipo di rimborso. Ripeto, ha sbagliato, ma l'apporto di Giovanni è stato fondamentale per il percorso dell'Albenga"