Calcio, Albenga. Giovanni Mela si scusa via Facebook: "Dispiaciuto per i compagni di squadra, il mister e tutti i veri tifosi dell’Albenga"

E' arrivato pochi minuti fa tramite un post Facebook il messaggio di scuse di Giovanni Mela dopo l'espulsione odierna nel match contro l'Alassio FC.

La punta dell'Albenga ha voluto sottolineare la pretestuosità di certe polemiche, sottolineando il proprio rammarico per "i compagni di squadra, il mister e tutti i veri tifosi dell’Albenga"

"Chi mi conosce lo sa, in 15 anni di calcio tutte le volte che sono sceso in campo ho sempre dato tutto me stesso per la mia squadra, dall’inizio alla fine.

L’ho dimostrato anche in questa stagione, accettando di riprendere a giocare dopo un anno d’inattività a titolo gratuito, allenandomi sempre con il massimo impegno e arrivando a perdere 7 kg, sapendo di dover affrontare una stagione dura in un campionato difficile come l’eccellenza.

Ho sempre lottato su ogni pallone, correndo fino all’ultimo, senza mai risparmiarmi, mai.

Oggi però è successo qualcosa che non volevo capitasse 😞, per colpa della troppa foga e del troppo entusiasmo.

Sono ancora molto rammaricato,

l’emozione straordinaria di segnare un gol per la squadra, in una partita importante così importante è stata indescrivibile, come indescrivibile è stata la delusione di aver lasciato i miei compagni di squadra in 10 per 70 minuti 😞.

Mi sono tolto la maglia e per questo sono stato ammonito. Togliere la maglia va contro il regolamento, ma chi ha giocato a calcio sa bene la gioia indescrivibile che si prova in quel momento.