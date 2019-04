Calcio. Eccellenza, la Cairese passa a Pietra grazie ad un autogol e al sigillo di Saviozzi: al "De Vincenzi" finisce 2-1 per i gialloblu

PIETRA LIGURE - CAIRESE 1-2 - 3' autorete Rossi, 9' Saviozzi; 34' Baracco (Rig.)

45'st+4 Termina qui, la Cairese vince 2-1. La contemporanea vittoria del Vado fa sfumare le speranze di promozione diretta dei gialloblu, che saranno però arbitri della promozione nell'ultimo turno: i valbormidesi scavalcano l'Imperia sconfitto a Ventimiglia e salgono al terzo posto a -3 dal secondo (che vale i play off nazionali).

45'st Saranno 4 i minuti di recupero.

41'st Palla gol sprecata da Gaggero! Di fatto a porta vuota, l'attaccante del Pietra ha colpito malamente da pochi passi mettendo fuori.

38'st Palo di Gaggero, Pietra vicinissimo al pareggio: destro al volo del numero 9, Moraglio battuto ma salvato dal legno alla sua sinistra.

37'st Micci per Bottino, ultimo cambio per mister Pisano.

33'st Nuova sostituzione per i locali: esce Angirillo, al suo posto Shani.

31'st Ammonito anche Angirillo, numero 3 del Pietra.

29'st Facello sfiora il 3-1, diagonale che sfila sul fondo alla destra di Patrone.

24'st Ancora una sostituzione per il Pietra: fuori Auteri, dentro Battuello. Biancazzurri a trazione anteriore.

19'st Gaggero di testa sciupa una ghiotta occasione per il pareggio: incornata troppo debole, nessun problema per Moraglio.

18'st Subito Ballone al tiro, pallone lontano dal bersaglio.

17'st Mister Pisano prova a scuotere i suoi: dentro Leonardo Ballone ed En Nejmy, fuori Ciceri e Zunino.

14'st Auteri al tiro sugli sviluppi di un corner battuto da Baracco, Moraglio blocca senza difficoltà.

10'st Cairese vicina al tris, Patrone mura Moretti. Sul ribaltamento di fronte Spozio ammonito per un intervento ai danni di un avversario.

1'st Riprende il gioco a Pietra, nessuna novità nelle due formazioni: squadre in campo con gli stessi elementi che hanno concluso il primo tempo.

45'+4 Finisce il primo tempo. Squadre al riposo sul 2-1 per la Cairese, ma i gialloblu sono in nove a causa delle espulsioni di Doffo e Pastorino. Allontanato anche il vice di Solari, Stefano Prato, che proprio oggi sostituiva in panchina il tecnico della Cairese attualmente in tribuna per via di una precedente squalifica.

45' Quattro minuti di recupero prima dell'intervallo.

44' Punizione di Baracco, miracolo di Moraglio: il numero 1 ospite si ripete anche sul tap-in di Auteri, ma il numero 7 pietrese era in fuorigioco. Splendida però la prodezza dell'estremo difensore sul calcio piazzato.

42' Doppio cambio per la Cairese: fuori Piana (già ammonito) e Alessi, dentro Prato e Facello.

37' Il rigore concesso al Pietra ha provocato le iree della Cairese, gioco fermo a lungo e rosso anche per Pastorino: valbormidesi addirittura in 9!

34' BARACCO, ACCORCIA LE DISTANZE IL PIETRA! Moraglio intuisce, ma non può nulla. Gara riaperta.

32' Veementi proteste dei gialloblu, espulso Doffo.

30' CALCIO DI RIGORE PER IL PIETRA! Il direttore di gara ravvisa un fallo di Doffo ai danni di Rovere e concede la massima punizione ai padroni di casa.

28' Ancora Baracco dalla distanza, conclusione fuori misura.

25' Il Pietra prova a riaprire il match, la Cairese lascia però pochi spazi all'undici di mister Pisano.

19' Baracco su punizione chiama agli straordinari Moraglio: il portiere ospite risponde presente e devia sul fondo.

14' Cairese vicina al tris: Piana, da buona posizione, calcia alto sopra la traversa. In precedenza era stato bravo Patrone a negare il terzo gol ai gialloblu.

9' IL RADDOPPIO DELLA CAIRESE: Saviozzi sugli sviluppi del corner anticipa tutti e firma il 2-0, avvio super della squadra valbormidese.

8' Punizione insidiosa di Saviozzi, Patrone si salva con bravura mettendo in angolo.

3' CAIRESE IN VANTAGGIO: traversone dalla sinistra e deviazione sfortunata di Fabio Rossi che, nel tentativo di anticipare un avversario, supera il proprio portiere portando avanti i gialloblu di Solari praticamente alla prima vera emozione del match.

1' Iniziata la gara del "De Vincenzi": locali in maglia azzurra con inserti bianchi, pantaloncini bianchi e calzettoni azzurri. Ospiti in maglia gialloblu, pantaloncini e calzettoni blu.

Buon pomeriggio dal campo sportivo "De Vincenzi" di Pietra Ligure dove tra pochi istanti andrà in scena la sfida tra i padroni di casa guidati da Mario Pisano (che si appresta a festeggiare il traguardo delle 100 panchine in biancazzurro) e la Cairese, compagine che ad oggi coltiva ancora qualche speranza di promozione in Serie D o quantomeno quella di un piazzamento al secondo posto che varrebbe i play off promozione (i gialloblu sono a -4 dal Vado capolista che affronteranno nell'ultimo turno, a -3 dal secondo posto occupato dalla Rivarolese e a -1 dall'Imperia terza in classifica).