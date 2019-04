Calcio, Lucchese. Obbedio ha le sue certezze: "Cuneo e Alessandria vinceranno sicuramente"

Il pareggio contro i ceramisti ha permesso ai toscani di guadagnare un punto sul Cuneo riducendo così a -6 lo svantaggio dai piemontesi, un gap che al momento garantirebbe alla squadra del duo Favarin - Langella l'accesso ai play out. Tutto però si deciderà sabato prossimo dopo Lucchese-Pontedera e Cuneo-Pro Patria, con l'esito di Alessandria-Albissola che potrebbe interessare il derby toscano: l'Alessandria infatti può strappare l'ultimo posto play off al Pontedera.

"Il Cuneo vincerà al 100%, lo dico in anticipo - la previsione del dirigente dei toscani - l'Alessandria vincerà al 100%, l'unica partita vera sarà la nostra con il Pontedera che giocherà alla morte per fare un punto: la nostra sarà partita vera, per le altre saranno invece passeggiate di salute". Parole, quelle relative all'Albissola, non proprio gradite da dirigenza e mister della compagine biancoceleste presenti in sala stampa.