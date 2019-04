Calcio. Savona, è una questione di orgoglio: biancoblù di scena a Chieri per rialzare la testa

E' sempre più difficile trovare i giusti stimoli in casa Savona, ma gli striscioni, reduci da un periodo negativo in termini di risultati, hanno l'obbligo morale di rialzare la testa già quest'oggi nella difficile trasferta di Chieri, ultimo impegno della regular season lontano dalle mura del "Bacigalupo".

La squadra piemontese, che non ha più nulla da chiedere al campionato, sta attraversando, così come Venneri e compagni, un momento difficile, certificato in maniera chiara dai recenti passi contro Casale, Folgore e Lavagnese. Già nel match d'andata, vinto 3-2 dagli striscioni dopo una partita combattuta e giocata bene da entrambe le squadre, spiccarono le grandi qualità del Chieri in fase di palleggio, nonostante un terreno di gioco pessimo e appesantito dalla pioggia.

Servirà quindi grande intensità, unita a una buona prova anche dal punto di vista tecnico, all'undici che mister Grandoni schiererà quest'oggi allo stadio "De Paoli": possibile la conferma del 4-3-1-2, anche se non sono da escludere, ormai come ogni domenica, alcune novità a livello di interpreti. Con l'assenza dello squalificato Garbini (oltre a Tognoni), attesa la presenza di Vittiglio al centro della difesa, con la solita incognita legata al ruolo di terzino destro.