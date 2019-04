Calcio. Chieri-Savona, pareggio di fine stagione: al "De Paoli" termina 0-0 con poche emozioni

CHIERI - SAVONA 0-0

Finisce a reti bianche la sfida del "De Paoli": Chieri e Savona pareggiano 0-0

90' quattro minuti di recupero

88' Miele per Lombardi, Grandoni sembra voler usufruire a tutti i costi delle sostituzioni a disposizione...

81' ammonito Oyewale, trattenuto Kallon lanciato verso la porta avversaria

79' D'Iglio calcia direttamente in porta, attento Fiory che si oppone con un grande intervento in tuffo. Intanto resta a terra Grani, colpito al volto dopo un tentativo di rovesciata del numero 9 De Riggi

78' cartellino giallo per Kallon e punizione dal lato corto dell'area savonese a favore del Chieri

76' ci prova proprio il neo entrato Merkaj, pallone però distante dalla porta di Fiory

75' slalom in area di Kallon, che viene anticipato al momento del passaggio per Piacentini, pronto a colpire all'altezza del vertice dell'area piccola

72' entra anche Aretuso al posto di Degl'Innocenti, nel Chieri Merkaj rileva Gasparri

70' siluro dalla distanza di Nouri, c'è la potenza ma non la precisione nel mancino scagliato dal numero quindici piemontese

69' Grandoni gioca la carta Piacentini, fuori Virdis

66' ancora D'Iglio pericoloso in area biancoblù, mira completamente sbagliata e pallone alle stelle

62' presente sugli spalti del "De Paoli" l'ex tecnico biancoblù Salvatore Iacolino

60' primo cambio per Grandoni, dentro Guarco al posto di Bacigalupo

53' pericolosissimo il Chieri con De Riggi, destro a pochi passi dalla porta deviato miracolosamente in angolo da un giocatore savonese

51' conclusione di D'Iglio dai venticinque metri, sfera troppo angolata per impensierire Fiory

50' veementi proteste della panchina savonese per un fallo in area ai danni di Kallon, tutto regolare per il signor Faraon di Conegliano

49' Lombardi si libera bene in area di rigore, ma conclude troppo centralmente favorendo l'intervento di Tunno

47' annullato a Di Lernia il gol dell'1-0, tocco di mano del numero otto piemontese prima di battere a rete

46' subito due sostituzioni tra le file piemontesi, entrano Nouri e Bani al posto di Olivera e Ozara

SECONDO TEMPO

45' squadre al riposo sul parziale di 0-0

38' iniziativa personale di Kallon, dribbling a rientrare e conclusione mancina alta sopra la traversa della porta difesa da Tunno

27' l'estremo difensore biancoblù si oppone con i pugni al mancino di De Riggi, fiammate da una parte e dall'altra in questa fase della gara

26' girata di prima intenzione di Gasparri sul corner battuto da D'Iglio, nessun pericolo per la porta di Fiory

22' ci prova Lombardi su calcio piazzato, sfera di poco alta

19' Di Lernia a un passo dal vantaggio: scatto sul filo del fuorigioco di De Riggi, che mette in mezzo la sfera per il numero otto piemontese, ipnotizzato da un super Fiory, bravo a respingere con il corpo

18' punizione di D'Iglio dai venti metri, conclusione da dimenticare

15' Savona in controllo del match, altra grande discesa di Cambiaso che non trova però la deviazione di Virdis e Kallon nel cuore dell'area piccola

9' prima iniziativa sulla sinistra da parte di D'Iglio, pallone troppo profondo per l'inserimento di Gasparri e sfera direttamente sul fondo

3' subito una grande percussione in area di Cambiaso, pallone arretrato per Lombardi che conclude sopra la traversa

1' inizia la sfida! 4-3-3 per mister Grandoni, con Torelli difensore centrale al posto di Guarco. In cabina di regia Degl'Innocenti, mentre Kallon e Lombardi agiscono nel tridente d'attacco completato da Francesco Virdis

PRIMO TEMPO

Dallo stadio "De Paoli" di Chieri un saluto a tutti i lettori di Svport.it. Pochi istanti prima del fischio d'inizio di Chieri-Savona, gara valevole per la 33^ giornata del gruppo A di Serie D. Gli striscioni, dopo due ko consecutivi, vogliono chiudere il discorso terzo posto, per riacquistare fiducia in vista di un playoff ormai sempre più vicino. Poche ambizioni invece in casa Chieri, che con 43 punti all'attivo non ha più nulla da chiedere al campionato.

Formazioni. Grandoni rivoluziona ancora una volta l'undici iniziale, con Torelli e Vittiglio dall'inizio.

CHIERI: Tunno; Olivera, Pautassi, Ozara, Conrotto, Benedetto, D'Iglio, Di Lernia, De Riggi, Ferrandino, Gasparri. A disposizione : Benini, Ciappellano, Oyewale, Nouri, Bani, Benassi, Della Valle, Merkaj, Gaeta. Allenatore : Manzo