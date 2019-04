Gennaro Battaglia e Ilario Simonetta portano a termine l'Ultramaratona Milano-Sanremo

Ilario Simonetta e Gennaro “Genny” Battaglia dell’Asd RunRivieraRun hanno chiuso questa mattina, dopo lo straordinario arrivo degli staffettisti di ieri, la Ultra Maratona UMS19 individuale da Milano a Sanremo di 285 km.

Un’impresa a dir poco leggendaria per questi due atleti che, con tenacia e passione e una “grinta” che ha pochi pari, con una condotta di gara intelligente, supportati da una fantastica Crew che li ha assistiti per tutto il percorso, hanno conquistato Sanremo.

Gennaro Battaglia, l’atleta pietrese che corre con una protesi all’anca, ha chiuso in 11esima posizione. Il podista, classe 1963, ha associato la propria impresa sportiva ad una finalità benefica indossando il pettorale numero 49 per la onlus Cieli Azzurri, una organizzazione no profit i cui sforzi si concentrano soprattutto sul mondo della chirurgia pediatrica e neonatale. Ieri sera, in occasione del suo passaggio a Pietra Ligure, non è mancata un'accoglienza speciale a cura degli amici più cari con tanto di presenza del sindaco pietrese Dario Valeriani.

Ilario Simonetta, consigliere comunale di Andora, ha “toccato” l’acqua del mare di Sanremo in 17esima posizione.

In una sola parola...straordinari!!!