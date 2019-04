Mercoledì 1° Maggio, con La BiBi di Borghetto Santo Spirito, inizia il Grand Prix Tune-Up RunRivieraRun 2019

Mercoledì 1° Maggio inizia a Borghetto Santo Spirito (SV), con La 10 della BiBi, il Grand Prix Tune-Up RunRivieraRun, con la prima delle 5 gare di avvicinamento alla Regina, La RunRivieraRun International HalfMarathon del 27 ottobre.

La BiBi, corsa podistica su strada, si correrà nell’incantevole località della Riviera di Ponente, pronta ad accogliere partecipanti delle più varie ambizioni, accomunati dalla voglia di fare sport insieme. La formula è quella della non competitiva con l’obiettivo, elemento fondante dell’Asd RunRivieraRun, società organizzatrice, con il patrocinio del Comune di Borghetto Santo Spirito, di far correre e camminare tutti, dagli atleti, agli amatori, alle famiglie, ai bambini, agli anziani perseguendo il Progetto principe della società finalese, quello dell’invecchiamento attivo attraverso il Progetto “Socializzazione e Benessere” ed il Gruppo WalkRivieraWalk.

Per l’edizione 2019 la grande novità è rappresentata dalla collaborazione con il Liceo Giordano Bruno di Albenga per sostenere insieme il Progetto di Solidarietà “Un Abbraccio senza Confini – Adozioni a Distanza AVSI” e da una gara, La Corsa dei Corsi, all’interno della BIBi, dove i Corsi del Liceo si daranno, goliardicamente, battaglia in funzione di un fine nobile.

Si può partecipare alla BiBi ed alla Corsa dei Corsi sia sulla dieci chilometri (circuito cittadino di cinque chilometri da ripetere due volte, gara che fa parte del Circuito Grand Prix Tune-Up RunRivieraRun 2019) sia sulla Cinque chilometri (un giro)

L'invito è, quindi, rivolto a tutti, runners, walkers, famiglie, bambini, che animeranno con la loro allegria e voglia di correre e camminare le vie del centro. Il ritrovo, per tutte le formule, è alle 8 in Piazza Libertà. Il via è alle ore 10.

I premi saranno così suddivisi: Nella 10 km. circa saranno premiati i primi dieci uomini e le prime dieci donne con premi di categoria così suddivisi ed accorpati (J/S – S35/44 – S45/54 – S55/64 – oltre i 65 anni sia maschili sia femminili con premi per i primi tre di ogni categoria).

Nella 5 km. circa premi per i primi tre uomini e le prime tre donne.

Nella Corsa dei Corsi premi per i primi tre ragazzi, le prime tre ragazze ed il Corso più numeroso sommando entrambe le gare.

Maglia tecnica Tune-Up RunRivieraRun per i primi 200 che ritirano il pettorale e maglie tecniche per tutti.

Iscrizioni via email a info@runrivierarun.it entro domenica 28 aprile, sotto il Ragno RunRivieraRun durante Floricola in Piazza Libertà, sabato 27 e domenica 28 dalle 10 alle 19 e mercoledì 1° Maggio, direttamente prima della gara, dalle 8 alle 9.45 in Piazza Libertà (di fronte al Comune sulla Via Aurelia).

Si ringraziano le realtà di Borghetto Santo Spirito: Lega Navale, Circolo Nautico, ASD Bocciofila, Ass. Alpini, FBC Borghetto Calcio, Croce Bianca, Polizia Municipale e la CEIS Genova.

Le altre Tune-Up del Grand Prix RunRivieraRun si terranno il 16 giugno a Pietra Ligure (Up&Down), il 20 luglio a Finalborgo (Borgo by Night Running), il 17 agosto a Loano (Marina Classic) e l’8 settembre a Borgio Verezzi (Vertical Verezzi).

Per informazioni e iscrizioni: ASD RunRivieraRun tel 0196898607 o info@runrivierarun.it