Calcio, Speranza. Fulvio Berruti lascia il club rossoverde: "C'è rammarico per non aver centrato almeno i playoff"

Il commiato dell'ormai ex dirigente rossoverde: "È inutile nasconderlo c’è grande rammarico per non aver centrato almeno i playoff in questa stagione .

Come rimane altrettanto inutile l’esercizio di ricercare le cause.

Si può discutere tutto ma, la classifica e i valori che si sono determinati sono questi e quindi onore e merito agli avversari.

Sono ancora convinto che l’organico allestito, sotto il profilo puramente tecnico, ha valori importanti ma, nel calcio, non lo scopre certo il sottoscritto, che per conseguire obiettivi, serve un mix di componenti che vanno oltre l’aspetto tecnico e, questi , probabilmente o sono mancati o insufficienti

Certo alla luce dei fatti, qualche situazione, in corso d’opera , forse era opportuno aggiustare ma, queste sono riflessioni che in molti fanno se non si consegue il risultato sperato.

Qualche attenuante ci può anche stare. Per esempio non aver avuto a disposizione praticamente per l’intero girone di andata di un attaccante dello spessore di Gabriele Ferrotti ma, quello che più mi addolora (fatto salvo il Presidente Bruno Bruzzone) è la sensazione che la società nel suo insieme, non abbia veramente individuato con la dovuta tenacia, come priorità l’eventuale salto di categoria. Non tanto per il risultato fine a se stesso ma, inteso come progetto di crescita indispensabile per la valorizzazione del settore giovanile. Forse è solo una sensazione . Che sia personale o condivisa anche da altri poco importa, certamente non tesa assolutamente ad individuare responsabilità.

Tempo di bilanci e di pianificazione futura. Per quanto riguarda il sottoscritto ho comunicato la mia intenzione al presidente Bruzzone di abbandonare l’impegno in seno alla Società al trenta giugno. Più avanti vedremo.