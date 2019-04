Calcio, Eccellenza. Sempre più Gallo nella manovra del Vado: "Siamo nel nostro miglior momento, vogliamo arrivare in fondo"

Non è arrivata la soddisfazione della rete personale nella festa del gol con cui il Vado domenica scorsa, battendo il Molassana, ha mantenuto il primato ad una giornata dal termine del campionato, ma ancora una volta la prestazione di Andrea Gallo è stata gioia per gli occhi degli spettatori e manna per i compagni di squadra, pronti a sfruttare il suo moto perpetuo sul fronte offensivo.

Anche grazie alla sua mobilità, infatti, la formazione di mister Tarabotto è riuscita nella prima mezz'ora a scardinare le resistenze dei rossazzurri, rendendo facile ciò che facile alla vigilia non sembrava essere: "Sulla carta non doveva essere una partita così semplice. Siamo stati bravi ad entrare con la cattiveria giusta, ed ora andremo a Cairo per giocarci tutto".

A separare i rossoblu dal trionfo ora restano solo novanta minuti, ed una duplice corsa: contro sé stessi, e contro un avversario sempre ostico. "La Cairese è un avversario difficile da affrontare, diciamo che come ultima giornata poteva andarci meglio. Però noi dal canto nostro siamo carichissimi e vogliamo vincere questo campionato perchè abbiamo disputato un girone di ritorno fantastico".

Proprio un girone fa, dal pareggio contro i genovesi, cominciava l'ascesa di Gallo e compagni, anche grazie ad un mercato di riparazione capace di portare al "Chittolina" giocatori chiave nel prosieguo della stagione: "Siamo una squadra che sta facendo cose importanti, il merito è di tutti non solo di chi è arrivato a dicembre perchè le basi comunque erano già ottime. Ora siamo nel momento migliore, vogliamo arrivare fino in fondo con una vittoria".